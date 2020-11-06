نابولي يواصل صحوته وسوسييداد يعود إلى الانتصارات

المصدر: (أ ف ب)

قلب نابولي الايطالي تأخره في كرواتيا وفاز 2-1 على مضيفه رييكا فيما عاد رريال سوسييداد الاسباني الى الانتصارات بفوز صعب على ضيفه اي زدالكمار الهولندي في الجولة الثالة من دور المجموعات للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ لكرة القدم لتشتعل المنافسة في المجموعة السادسة.

وبات في رصيد كل من نابولي، سوسييداد واي زد الكمار ست نقاط من ثلاث مباريات حيث يتصدر الاخير بفارق الاهداف، فيما يتذيل رييكا الترتيب من دون رصيد.

وفي المباراة الاولى، افتتح رييكا التسجيل عن طريق روبرت موريتش (13) فيما سجل كل من الالماني دييغو ديمي (43) والكرواتي فيليب براوت (62 خطأ في مرمى فريقه) هدفي الضيوف.

ودخل نابولي اللقاء بعد هزيمة صفر-2 امام ساسوولو في الدوري المحلي الاحد وأجرى المدرب جينارو غاتوزو سبعة تغييرات على التشكيلة الاساسية.

وخاض الفريق الجنوبي المباراة بغياب النيجري فيكتور اسوسيمهن الوافد هذا الموسم بصفقة قياية للنادي بعد طرده في الفوز على سوسييداد (1-صفر) في المباراة السابقة.

ورغم أن نابولي، الذي يخوض غمار البطولة القارية الرديفة بفضل فوزه الموسم الماضي بلقب كأس ايطاليا على حساب يوفنتوس في النهائي بعد اربعة مواسم متتالية في المسابقة الاولى دوري الابطال، استحوذ على الكرة في الشوط الاول الا ان اصحاب الارض كانوا الافضل لناحية الفرص.

ونجح رييكا في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة مرر على إثرها ساندرو كولينوفيتش الكرة الى موريش على مشارف المنطقة تابعها رائعة بيسراه على يمين الحارس اليكس ميريت (13).

الا ان نابولي الذي سقط في الجولة الاولى امام اي زدلكمار قبل ان يفوز على سوسييداد الاسبوع الماضي، قلّص الفارق قبل الاستراحة بدقيقتين عندما فشل المقدوني ايلجيف الماس في متابعة كرة على الطائر داخل المنطقة لتتهيأ من حسن حظه امام زميله البلجيكي درايز مرتنز داخل المنطقة مررها عرضية الى ديمي على باب المرمى تابعها في الشباك (43).

ورفع نابولي ايقاعه في الشوط الثاني بشكل كامل حيث لم يسمح لخصمه بتشكيل اي خطورة على المرمى، ونجح في إحرزا هدف التقدم عندما وصلت الكرة من عرضية الى ماتيو بوليتانو امام المرمى حاول متبعتها رأسية الا ان بروات وضعها عن طريق الخطأ في مرماه (62).

وفي المباراة الثانية، حقق ريال سوسييداد متصدر الدوري الاسباني فوزًا صعبًا على اي زدالكمار بهدف نظيف حمل توقيع بورتو في الدقيقة 58.

ويقدم سوسييداد مستويات مميزة في الليغا هذا الموسم محققًا خمسة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة ويتصدر بفارق نقطة عن حامل اللقب ريال مدريد الذي يملك مباراة اقل.

وسجل بورتو الهدف بعد لعبة جماعية مميزة وصلت على اثرها الكرة الى ميكيل اويارزابال داخل المنطقة، مررها الى زميله المتواجد امام المرمى غمزها في الشباك.

في المجموعة الثالثة، حقق باير ليفركوزن الالماني فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-2 على هبوعيل بئر السبع الاسرائيلي، فيما تغلبب سلافيا براغ التشيكي 3-2 على ضيفه نيس الفرنسي.

وبات في رصيد كل من سلافيا وباير 6 نقاط في حين يملك كل من نيس والفريق الاسرائيلي 3 نقاط.

وسجل الجمايكي ليون بايلي (5 و75)، الاسرائيلي ارو داديا (38 هدف عكسي) وفلوريان فيرتز (88) أهداف الضيوف ، فيما سجل الهولندي التون اكولاتسي (11 و25) هدفي اصحاب الارض.

في المجموعة الرابعة، انتهت مباراة مثيرة بين غلاسكو رينجرز الاسكتلندي ومضيفه بنفيكا البرتغالي بالتعادل الايجابي 3-3، فيما تفوق ليخ بوزنان البولندي على ستاندار لياج البلجيكي 3-1.

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