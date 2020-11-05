ھارى كین يخوض مباراته رقم 300 مع توتنھام

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رقما مميزا في عدد المباريات التي شارك فيها مع السبيرز ، بجميع المسابقات.

ويخوض هارى كين، اليوم الخميس مباراته الـ300 مع النادي اللندني ، بعد أن تواجد على رأس تشكيلة فريقه في مباراة لودوجوريتس رازجراد.

بحسب شبكة أوبتا للأرقام الرياضية سجل هاري كين ظهوره رقم 300 مع توتنهام في جميع المسابقات

لكن هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها مباراة إلى جانب غاريث بيل مع توتنهام.

يذكر أن هاري كين سجل 199 هدفا وصنع 39 فى جميع البطولات خلال مشواره مع السبيرز..

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز