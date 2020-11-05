عودة رونالدو لتشكيلة البرتغال ضد فرنسا وكرواتيا

المصدر: أ ف ب

عاد مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب بلاده البرتغال في كرة القدم بعدما استدعاه المدرب فرناندو سانتوس للمباراتين ضد فرنسا وكرواتيا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان رونالدو غاب عن المباراة الأخيرة للبرتغال في دوري الأمم الشهر الماضي ضد السويد (3-صفر) بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 13 أكتوبر.

وتعافى رونالدو منتصف الأسبوع الماضي وخاض مباراتين مع فريقه يوفنتوس، الأولى بديلاً في الدوري ضد سبيتسيا وسجل ثنائية (4-1)، والثانية كاملة ضد فرنتسفاروش المجري (4-1) الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يغيب قطب الدفاع المخضرم بيبي (37 عاماً) بسبب الإصابة.

وأعرب سانتوس عن استيائه لغياب بيبي الذي مدد عقده مؤخراً مع بورتو حتى عام 2023. وقال في مؤتمر صحافي "إنه قدوة للاعبين الصغار في التدريب والتصرفات. من المؤسف أنه ليس هنا لأنه في الأوقات العادية هو أساسي في التشكيلة".

ووجه سانتوس الدعوة للمرة الأولى إلى جناح وولفرهامبتون الإنكليزي بيدرو نيتو ومهاجم سبورتينغ براغا باولينيو.

وتلعب البرتغال، بطلة أوروبا ودوري الأمم، مع أندورا ودياً الأربعاء المقبل على ملعب "دو لوش" في لشبونة، ثم فرنسا في الملعب ذاته في 14 نوفمبر قبل رحلة إلى كرواتيا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتتقاسم البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط لكل منهما.

وقال سانتوس "سيكون الهدف هو التأهل مرة أخرى إلى دور الأربعة لدوري الأمم والدفاع عن الكأس التي فزنا بها العام الماضي ولكن أيضًا لمراقبة بعض اللاعبين الذين يتمتعون بجودة تمثيل هذا المنتخب".

وهنا التشكيلة:

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