ميسي ورونالدو يغيبان عن ترشيحات أسبوع الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

غاب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن ترشيحات هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، بعد خروجهما تماماً من حسابات أفضل لاعبي الأسبوع وأجمل هدف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس، عن قائمة أفضل لاعبي الأسبوع في دوري الأبطال، والتي ضمت إيرلينج هالاند، دييجو جوتا، الحسن بيليا، ويوسف النصيري.

ولم يظهر الثنائي ميسي وكريستيانو بمستوى مميز مع برشلونة ويوفنتوس أوروبياً، حيث اكتفى الأول بتسجيل هدف من ركلة جزاء، فيما لم يسجل الآخر أي هدف.

على جانب متصل، رشح «يويفا» هدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في شباك ريال مدريد، للمنافسة على جائزة هدف الأسبوع وسط منافسة مع بعض الأهداف الأخرى.

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