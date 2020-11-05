وكيل ألابا يبدأ محادثاته مع ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتبط اسم النمساوي دفيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد تأزم تجديد عقده مؤخرا وإعلان رئيس النادي البافاري، هربرت هاينر، عن سحب العروض المقدمة لاستمراره في الفريق.

وأكد هاينر على سحب العرض المقدم من جانبهم لصالح ألابا من أجل التجديد، بعدما تأخر وكيل النمساوي عن الرد في الفترة المحددة سلفا بنهاية شهر أكتوبر المنصرم.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" فإن وكيل أعمال ألابا، بيني زاهافي بدأ المحادثات مع ريال مدريد من أجل نقل المدافع النمساوي إلى سانتياغو برنابيو.

وأكد الموقع الموالي لريال مدريد، أن هناك علاقة بين الميرنغي وزاهافي قديمة منذ أن تفاوض الثنائي على انتقال روبيرت ليفاندوفيسكي إلى العاصمة الإسبانية والتي لم تتم.

وأوضح إلى أن اللاعب النمساوي يرحب الإنتقال إلى ريال مدريد في الوقت الحالي، ويفضله على باقي الفرق الأوروبية المهتمة بالتعاقد معه، ويبقى الاتفاق حول الجانب المالي.

وأشارت المصادر المقربة من ريال مدريد، أنه على الرغم من عدم وضع أولوية للتعاقد مع ألابا، إلا أن الميرنغي لا يمانع معرفة شروطه.

ويتنافس كبار القارة العجوز على ضم المدافع النمساوي على رأسهم كلًا من؛ يوفنتوس، ليفربول، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالإضافة إلى قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

من الجدير بالذكر، أن أنباء واردة من إسبانيا أكدت أن برشلونة تفاوض بالفعل مع ألابا ولكن المفاوضات توقفت بعدما طلب النمساوي 15 مليون يورو صافي راتب في الموسم الواحد بالإضافة إلى مكافأة خاصة للانتقال الذي لن يحصل بايرن ميونخ منه على أي أموال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز