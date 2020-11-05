أرسنال يستعد لتجديد عقد النني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد ارسنال الإنجليزي لمناقشة تمديد عقد لاعبه محمد النني، بعد البداية الرائعة للاعب الوسط للموسم الجاري تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، عقب عودته من فترة إعارة في بشيكتاش التركي، عكس التوقعات التي كانت التقارير تشير فيه إلى رحيل لاعب الوسط المصري عن أرسنال خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن الصفقة الحالية للاعب البالغ من العمر 28 عاماً تنتهي في نهاية الموسم المقبل، لكنه أثبت نفسه كجزء مهم في خطط المدرب ميكيل أرتيتا.

ومن ناحية أخرى، رفض أرتيتا مزاعم الناقد روي كين، بأن بعض لاعبيه يفتقرون إلى الإحترام لأنهم يخاطبونه باسمه الأول بدلاً من المدير أو المدير أو المسؤول، وجاء ذلك بعدما أثار بيير إيمريك أوباميانغ، اشمئزاز كين خلال مقابلة بعد الفوز يوم الأحد الماضي، على مانشستر يونايتد.

وقال أرتيتا، الذي يستضيف فريقه مولدي في الدوري الأوروبي اليوم الخميس: "أعطيهم خيار الاتصال بي بأي شيء يناسبهم، وبالنسبة لي، هذه ليست مشكلة وليست شيئاً أشعر بالاحترام أو عدم الاحترام تجاهه".

فيما قال لاعب الوسط جو ويلوك: "نحن جميعاً نحترم المدرب حقاً، وما فعله على مدى الأشهر العشرة التي قضاها هنا، مذهل ولا يسعنا إلا أن نرفع قبعاتنا إليه".

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