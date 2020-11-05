سولشاير يرفض الحديث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، الحديث عن مستقبله بعد خسارة فريقه الأربعاء أمام إسطنبول بشاك شهير 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وردا على سؤاله عن مستقبله في ألمان يونايتد رد سولشاير عقب الهزيمة أمام الفريق التركي قائلا "لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر".

وتابع "هناك خيارات كثيرة بالخارج، يجب أن أكون قويا، أنا أعمل في هذا النادي ولدي عمل لأقوم به وأعرف أن علي أن أقدم أفضل ما لدي".

وعبر النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبه بعد الخسارة أمام مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستين إيمك" فى الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في تصريحات عقب اللقاء:"الهدف الأول لباشاك شهير جاء من ركنية قصيرة ونسينا الرجل المتقدم في الأمام، إنه خطأ لا يغتفر، في الهدف الثاني لم نكن منظمين بشكل جيد".

أضاف سولشاير قائلا:"الأداء لم يكن جيدا بما يكفي ضد فريق عمل وركض وهاجم عدة مرات"، موضحاً: "لقد أعادتنا تلك الخسارة للوراء كثيرا".

وواصل المدرب النرويجي قائلا:"ليس من السهل أن تكون إيجابيا الأن بعد أن خسرنا بالطريقة التي فعلناها، لكن لدينا فرصة في يوم السبت أمام إيفرتون للعودة مرة أخرى".

يذكر أنه بعد فوز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري الأبطال، تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام أرسنال وبشاك شهير.

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