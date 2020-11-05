صلاح يحتفي بمعادلة رقم أسطورة ليفربول

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

احتفى المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بمعادلة رقم أسطورة الفريق ستيفن جيرارد، أفضل هداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأحرز صلاح هدفاً ضمن خماسية، فاز بها فريقه على أتلانتا، بالجولة الثالثة لدور المجموعات، رفع بها رصيده إلى 21 هدفاً.

وقال صلاح، في تصريحات لموقع ليفربول: «سعيد جداً لكوني الأعلى، ستيفن جيرارد أسطورة النادي إنه شيء يدعو للفخر، أنا فخور به للغاية، وكما قلت من قبل، أهم شيء هو الفريق». وعن احتمالات الفوز بدوري الأبطال، قال: «الأمر صعب، لا أريد أن أضع ضغوطًا علينا، لكن أعتقد أننا نقدم مستويات جيدة، في البريميرليغ ودوري الأبطال. علينا القتال من أجل كل شيء، هذه وظيفتنا».

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