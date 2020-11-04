توقعات برحيل رونالدو عن يوفنتوس قبل 2022

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

من المستبعد بقاء كريستيانو رونالدو، في نادي يوفنتوس الإيطالي بعد عام 2022، بسبب علاقته غير الجيدة مع النادي، مع أبداء النجم البرتغالي، رغبته عام 2016 باللعب على أعلى مستوى في أوروبا، وحتى يبلغ الأربعين سنة.

ويمكن أن يلعب كريستيانو رونالدو في نادٍ آخر من النخبة في أوروبا، قبل أن يتوقف عن اللعب نهائياً، في ظل تقارير ترجح رحيله عن يوفنتوس قبل نهاية عقده، حسب ما أشار موقع "توتوسبورت".

ويشير التقرير إلى أن النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، قد يكون مهتماً بالتعاقد مع رونالدو، واستبعد التقرير فكرة رحيله للاحتراف في الصين، مع رغبته الملعنة بالبقاء في أوروبا.

وكان رونالدو، قد قال لصحيفة "ماركا" العام الماضي عند مناقشة أمر تقاعده: "سيعتمد الأمر على ما أشعر به، وعلى حافزي، لأنه جسدياً لن يكون مشكلة، وعليك أن تعامل نفسك جيداً، لكنني لا أعتقد أن هذا هو العامل الأكثر أهمية، والجانب النفسي هو الذي سيحدث فرقاً".

ولم يظهر اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، أي علامات على التأثر بعامل السن حتى الآن، ووصل إلى 643 هدفًا مذهلاً في 853 مباراة، ومؤخراً عاد الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إلى اللعب بعد تعافيه من فيروس كورونا بأسلوب مثير في نهاية الأسبوع الماضي، بتسجيله هدفين بعدما كان على مقاعد البدلاء.

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