كومان: لا أواجه صعوبات في التعامل مع ميسي

المصدر: وكالات

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني أنه لا يواجه "صعوبات في التعامل" مع ليونيل ميسي، وذلك رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، حيال الصعوبات التي واجهها سلفه كيكي سيتيين مع النجم الأرجنتيني.

وقال كومان للصحافيين عشية مباراة فريقه مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا إن "ليو لاعب قوي للغاية، إنه أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي، ويمكنني أن أرى فيه الطموح وشخصية الفائز يومياً".

وأضاف الهولندي الذي عيّن في 19 أغسطس الماضي بعد إطاحة سيتيين "إنه (ميسي) ليس لاعباً وجدت صعوبة في التعامل معه، لكن كل مدرب مختلف".

ونقلت فرانس برس عن كومان قوله "بالنسبة لي، هو القائد، وأنا أتحدث معه كل أسبوع حول الأمور المتعلقة بالملعب وغرفة الملابس".

ورد كومان على سؤال بشأن تصريحات سيتيين حيال "البرغوث" خلال مناظرة مع المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي دل بوسكي.

وقال سيتيين "صحيح أن هناك لاعبين ليس من السهل التعامل معهم، ومنهم ليو، هذا صحيح"، لكنه أشاد في الوقت نفسه بالأرجنتيني قائلاً "علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أنه أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور. من أنا لأغيره؟".

وامتنع كومان الثلاثاء الكشف عما إذا كان سيريح ميسي الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف المثقل بغياب عشرة لاعبين، تسعة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدرب برشلونة "نحن ننتظر خصماً سيعقد لنا الأمور في الملعب، وسيتعين علينا العمل للفوز في هذه المباراة على أرضنا. لقد رأينا بالفعل أن شاختار (دانييتسك الأوكراني) فاز على ريال مدريد رغم بعض الغيابات في صفوفه" قبل أسبوعين.

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