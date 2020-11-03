ليستر وصيفا للدوري الإنجليزي بفوز عريض على ليدز

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتقى نادي ليستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ليدز يونايتد، أمس الاثنين 4-1، في ختام الجولة السابعة.

وتناوب على تسجيل رباعية ليستر، هارفي بارنيس، ويوري تيليمانس (هدفين)، وجيمي فاردي، في الدقائق 2، 21، 90، و76 على الترتيب، فيما سجل ستيوارت دالاس، هدف حفظ ماء الوجه لليدز، في الدقيقة 48.

وبعد هذا الفوز، رفع ليستر رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وبات يتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر وحامل اللقب ليفربول.

فيما تجمد فريق ليدز الصاعد حديثا لدوري الأضواء، عند عشر نقاط، وبقي في المركز الـ12.

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