كلوب: ماتيب وكيتا انضما للتدريبات الجماعية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن نابي كيتا وجويل ماتيب لاعبا الفريق عادا إلى التدريبات الكاملة، لكن ليفربول سيتخذ قرارا متأخرا بشأن مشاركتهما ضد أتالانتا الإيطالي غدا.

يسافر الريدز إلى بيرغامو في وقت لاحق اليوم لخوض مباراتهم الثالثة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، أمام الفريق الذي يجلس خلفهم في المركز الثاني.

وتم تعزيز فريق كلوب من خلال انضمام كيتا وماتيب لزملائهم في ’’ميلوود’’ بعد الفوز في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت على وست هام يونايتد، على الرغم من أن تياغو ألكانتارا لم يظهر في الجلسة التدريبية.

وردا على سؤال عن تحديث بشأن أي إصابات، قال مدرب الريدز يوم الإثنين: ’’الكثير، لكن لست متأكدا من إصابة جديدة، علينا أن نرى، بالأمس كان التعافي بالنسبة للبعض والتدريب الطبيعي للآخرين، لذلك علينا الآن أن نرى كيف يشعر الأولاد اليوم، الوقت مبكر جدًا الآن وليس لدي كل المعلومات، لكني آمل ألا يكون هناك شيء جاد’’.

وعن كيتا وماتيب وتياغو، أوضح: ’’تدرب نابي وجويل بالأمس مع الفريق بالكامل، ولم يتدرب تياغو، هذا هو الوضع، ليس لدي أي فكرة حقًا عما أفعله بهذه المعلومات في الوقت الحالي لأنهم تدربوا نعم، هذا جيد، إنه أفضل مما لو لم يتدربوا، لكن علينا أن نرى ما سنفعله بها’’.

وأتم: ’’لدينا يوم آخر لاتخاذ هذه القرارات، نأمل أن يكون الكثير من اللاعبين على متن الطائرة، وبالتالي سيتم اتخاذ القرارات في وقت متأخر’’.

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