إبراهيموفيتش يبدي حنينه لمنتخب السويد بمنشور غامض

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجدل كعادته بعدما قام بنشر منشور غامض حبر حسابه على تويتر بقميص منتخب السويدي حيث يبدو وأنه يريد العودة لتمثيل منتخب بلاده.

وقام زلاتان بنشر منشور مبهم كعادته عبر حسابه على تويتر وهو بقميص منتخب السويدي وأثناء ارتداء شارة قيادته أيضا مصحوبا بعبارة: ’’لم نر بعضنا البعض منذ فترة طويلة’’.

وقد تؤدي الحالة الرائعة التي يعيشها اللاعب بأنه ينوي العودة لتمثيل منتخب بلاده ولكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

ويقدم إبراهيموفيتش مستويات أكثر من رائعة رفقة ميلان هذا الموسم حيث سجل 7 أهداف ببطولة الكالتشيو تصدر من خلالها قائمة هدافي المسابقة.



ويؤدي اللاعب صاحب ال 39 عامًا بصورة استثنائية تحت قيادة ستيفانو بيولي ومنذ عودته للفريق في يناير الماضي ويبدو أنه يرغب في خوض المزيد من التحديات في الفترة المقبلة.

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