ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه البرازيلي ميليتاو بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الإثنين إصابة مدافعه الدولي البرازيلي ايدر ميليتاو بفيروس كورونا المستجد وذلك عشية استضافة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي صباح الاثنين "جاءت نتيجة اختبار لاعبنا إيدير ميليتاو إيجابية لفحوصات كوفيد-19 التي أجريت صباح أمس الأحد".

وأضاف "كل اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتيجة اختبارهم سلبية في نفس الاختبارات".

وبحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي للعبة، فإن قلب الدفاع البرازيلي الذي لعب في ثلاث مباريات هذا الموسم، سيتعين عليه تقديم اختبار سلبي قبل ست ساعات على الأقل من انطلاق المباراة ضد إنتر ميلان المقررة الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية، كي يسمح له بالمشاركة فيها.

وفي حال غياب ميليتاو (22 عاما و6 مباريات دولية)، سينضم إلى قائمة اللاعبين الذين سيحرم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من خدماتهم وهم داني كارفاخال وألفارو أودريوسولا وناتشو بسبب الاصابة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز