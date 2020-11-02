«البريميرليغ» مستمر رغم «الإغلاق البريطاني»

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن أوليفر دودن وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في إنجلترا أن مسابقات «النخبة» الرياضية ستواصل منافساتها في الأسابيع المقبلة، رغم قرار إعادة فرض الإغلاق التام لمدة شهر من قبل الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس «كوفيد 19»، والذي يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل، وسيستفيد الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» وبعض سباقات الخيل وكرة المضرب والرجبي من الإعفاء الذي تطرق إليه دودن، وتحتضن لندن بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب في الفترة بين 15 و22 الجاري، خلف الأبواب المغلقة.

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