برشلونة يعاني وكومان في خطر

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

فريق برشلونة يقدم أسوأ بداية له بالدوري الإسباني منذ موسم 2002\2003 وفي ذلك الموسم تواجد الفريق بالمركز السادس، وهى بداية تؤكد معاناة الفريق مواصلته لنزيف النقاط في الليغا خلال الموسم الجاري تحت قيادة رونالد كومان، بعد التعادل مع ديبورتيفو ألافيس مساء السبت، وهي معانة من شانها أن تضع كومان في خطر وتهدده بالرحيل واللحاق برئيس النادي المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

تواصل النزيف

وبعد تعادل امس في الجولة الثامنة من الدوري الاسباني ، ليحقق الفريق فشلا ذريعا ويخفق في تحقيق الفوز في اخر ثلاث مواجهات في الليغا منها خسارته لكلاسيكو الأرض أمام الغريم التقليدي ريال مدريد وهي الخسارة التي جعلت الأصوات تتعالى مجددا مناديه برحيل كومان عن القيادة الفنية لنادي برشلونة

عقم هجومي

وكشفت مواجهة امس في الجولة الثامنة لبرشلونة امام ديبورتيفو ألافيس بان الفريق بات يعاني من عقما هجوميا، وبحسب صحيفة "سبورت" فإن معاناة برشلونة ظهرت في القدرة على انتهاء الهجمات وترجمة الفرص إلى أهداف، فعلى الرغم من 25 تسديدة على مرمى باتشيكو سجل منها هدفًا واحدًا.

وكان برشلونة نشيطًا ومكثفًا وعميقًا بشكل خاصة في الشوط الثاني، والتغييرات التي قام بها رونالد كومان، بخروج ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، وطرد لاعب من ألافيس، واصل البلاوغرانا احاطة الخصم في مناطق دفاعه ولكنه لم يتمكن من التسجيل سوى هدف التعادل.

كومان المتسبب

وعانى نادي إقليم كاتالونيا تحت قيادة المدرب الهولندي، الفترة الماضية، من تحقيق نتائج سلبية، خاصة مع تقديمه أسوأ انطلاقة محلية في الدوري الإسباني منذ 25 عامًا، بالفشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات، ضد كل من إشبيلية، خيتافي، وريال مدريد في كلاسيكو حسم نتيجته الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

عودة غوارديولا

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس العالمية، أن فيكتور فونت، أحد أبرز المرشحين على منصب رئيس برشلونة القادم في الانتخابات القادمة التي تقام بمارس المقبل، شدد على أنه ينوي استعادة بيب غوارديولا من جديد، وإسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه.

وباتت عودة بيب غوارديولا الة إلى برشلونة قريبة رغم نفيه ذلك أمس عقب مباراة السيتي أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي والتي ظهر فيها السيتي بصورة باهتة تضاف إلى النتائج السلبية والبداية السيئة للسيتي في الدوري الانجليزي وارهاصات رحيله عن الإدارة الفنية للسيتي وهو أمر يرجح عودته مجدداً إلى الليغا الاسبانية.

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