شفاء رونالدو..ولاتسيو يغرق في «كورونا»

المصدر: ميلانو- أ ف ب

أعلن يوفنتوس شفاء البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس «كورونا» مشيراً إلى أن نتائجه الأخيرة سلبية، وقال في بيان: «تعافى رونالدو بعد 19 يوماً، ولم يعد بحاجة للعزل في المنزل»، ولم يتوقف رونالدو عن التدريبات في منزله. وفي المقابل كشفت أندية أخرى عن الكثير من حالات «كورونا» بين صفوف لاعبيها، وغرق لاتسيو في «كورونا» وقام بوضع فريقه بالكامل في حجر صحي، وأكد ساسوولو وجود 3 حالات، وأكد كروتوني أن سالفاتوري يعزل نفسه بالمنزل، وكشف بارما عن إصابة لاعبين مرة ثانية بعد الشفاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز