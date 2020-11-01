مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد

المصدر: لندن - د ب أ

فاز مانشستر سيتي على مضيفه شيفيلد يونايتد 1 - 0، أمس، في الجولة 7 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، وأحرز كايل ووكر الهدف الوحيد لمباراة اليوم، في الدقيقة 28، وتلقى شيفيلد يونايتد هزيمة جديدة، هي الثانية له على التوالي، والسادسة، مقابل تعادل واحد في سبع مباريات. ودفع الإسباني غوارديولا مدرب سيتي، بالإسباني فيران توريس، والجزائري رياض محرز، والنجم رحيم ستيرلينغ في خط الهجوم. في ظل غياب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والبرازيلي غابريال جيزوس، للإصابة.

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