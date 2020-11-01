«الملكي» يتصدّر «الليغا» برباعية

المصدر: مدريد - أ ف ب

تصدّر ريال مدريد، الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» مؤقتاً، بفوزه أمس، على هويسكا 4 - 1 بالجولة الثامنة، وعاد البلجيكي هازارد للتشكيلة الأساسية للريال، لأول مرة منذ أغسطس الماضي، وأحرز الهدف الأول «ق 40»، وأضاف بنزيمة ثنائية «ق 45 و90»، وفالفيردي «ق 53»، وأحرز للخاسرفيريرو «ق 75». ورفع الريال رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الذي يواجه سلتا فيغو اليوم، فيما يلعب ديبورتيفو ألافيس مع برشلونة، ويستعد «الملكي» لاستقبال إنتر ميلان الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال.

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