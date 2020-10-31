غوارديولا: انتهت مسيرتي كمدرب لبرشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

رد بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي مجددا على إمكانية عودته لتدريب ناديه القديم برشلونة في المستقبل.

وبعد يوم من سؤاله في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شيفيلد يونايتد عن بعض التصريحات من قبل فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، الذي أكد فيها أنه يرغب في إقناع بيب غوارديولا بالعودة إلى برشلونة، تم طرح السؤال عليه مجددا اليوم بعد الفوز على شيفيلد 1-0 في البريميرليغ.

وأوضحت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية أن إجابة غوارديولا حول الشائعات التي تربطه بالعودة إلى برشلونة في المستقبل كانت واضحة مرة أخرى، حيث قال بيب: ‘‘لقد قلتها مرات عديدة، انتهت مسيرتي كمدرب لبرشلونة، هناك أشخاص مذهلين يمكنهم تولي المسؤولية، سأعود إلى برشلونة لمشاهدة مباريات الفريق، لكن وقتي على مقاعد البدلاء قد انتهى‘‘.

وأضاف: ‘‘رونالد كومان مدرب رائع، وأنا سعيد هنا في مانشستر سيتي، ولدي الرغبة في تقديم أداء جيد وهذا أهم شيء، الآن ستكون هناك انتخابات في برشلونة، ونأمل أن يتمكنوا من اختيار الرئيس المناسب ومجلس الإدارة المناسب للحفاظ على النادي كما هو، على أعلى مستوى‘‘.

وبهذه الطريقة، انهى غوارديولا الشائعات التي تربطه بالعودة المحتملة إلى مقاعد البدلاء في برشلونة، ولكن أيضًا من ربطه بالانتخابات المقبلة في كامب نو، حيث جاءت كلماته بعد فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد.

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