راموس يصل إلى 500 مباراة في الليغا

المصدر: البيان الإلكتروني

لعب سيرجيو راموس، قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت ضد هويسكا في الذكرى المئوية الخامسة له في مباريات الدرجة الأولى، ليدخل ضمن أكثر 10 لاعبين ظهورا في الليغا.

ويواصل زيدان الاعتماد على راموس في التشكيل الأساسي للمباريات خلال الموسم الجاري، وبالتالي تواجد اللاعب ضمن الـ 11 لبدء مواجهة هويسكا.

وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فإن مشاركة راموس في مباراة اليوم، يصل بذلك إلى المباراة رقم 500 له في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأصبح راموس هو اللاعب العاشر الأكثر ظهورًا في التاريخ بمباريات دوري الدرجة الأولى، وفي نهاية الموسم يمكنه حتى الصعود إلى المركز السادس في الترتيب لينصب نفسه ضمن أساطير ريال مدريد.

وخلال الموسم الجاري، هناك فقط خواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس صاحب الـ 39 عامًا، الذي ينافس راموس على الأكثر مشاركة في الدوري الإسباني.

ويتصدر القائمة زوبيواريتا بـ 622 مباراة بالليغا، ثم خواكين بـ 558 مباراة، يليه راؤول غونزاليس بـ 550 ثم أوزيبيو بـ 543 وبعده بويو 542 وسانشيز 523 وكاسياس 510 وتشافي هيرنانديز 505 وبعده سولير 504 مباراة.

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