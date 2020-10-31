فيروس كورونا يضرب برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت عدة حالات إيجابيات لفيروس كورونا (كوفيد-19) في الأقسام بنادي برشلونة الإسباني، على رأسها فرق كرة السلة واليد، كما هناك حالات أيضًا بكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فإن تم التأكد من وجود عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرق نادي برشلونة بعد حملة اختبارات PCR للكشف عن الفيروس سريع الانتشار.

وكان الإصابات في قطاعات مختلفة بالنادي الكتالوني، وفيما يتعلق بفرق كرة القدم، فظهرت حالات بفريق الشباب وهو ما تسبب في اتخاذ الاتحاد الإسباني قرار تأجيل مواجهة ضد كورنيلا ب التي كان مقررا لها اليوم السبت.

وفي وقت لاحق، صباح السبت، أكد النادي نفسه أن نفس الاختبارات التي أجريت يوم الخميس الماضي، كانت هناك أيضًا حالات إيجابية في فريق الكرة للناشئين. لذلك، تم أيضًا تأجيل المباراة التي كان من المفترض أن يلعبها ضد مايوركا الأحد.

ومن المقرر أن يخضع عدد آخر من اللاعبين والعاملين ببرشلونة لاختبارات جديدة للكشف عن فيروس كورونا، بما فيهم لاعبي الفريق الأول بعد عودتهم من مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

وسافرت بعثة برشلونة لملاقاة ديبورتيفو ألافيس المقرر لها مساء اليوم في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز