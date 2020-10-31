إصابة الرومانية هاليب بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب



أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية عالميا في كرة المضرب، اصابتها بفيروس كورونا المستجد، معتبرة انها "تتعافى وبحال جيدة".

وكتبت ابنة التاسعة والعشرين السبت في حسابها على تويتر انها اصيبت بفيروس "كوفيد-19"، وذلك بعد اربعة اسابيع على خروجها من ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام البولندية إيغا شفيونتيك التي احرزت اللقب لاحقا.

قالت هاليب حاملة لقب بطولة ويمبلدون "أنا في عزل ذاتي في منزلي واتعافى جيدا من عوارض متوسطة. انا بحال جيدة.. سنتخطى ذلك معا".

وانضمت هاليب الى لائحة طويلة من ابرز الرياضيين في كرة المضرب وغيرها من الالعاب، يصابون بفيروس "كوفيد-19".

وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش الابرز لدى الرجال يصاب بالفيروس اثناء تنظيمه دورة استعراضية في البلقان، فيما فضلت بعض اللاعبات على غرار الاسترالية اشلي بارتي التغيب عن البطولات الكبرى تخوفا من تفشي الفيروس.



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