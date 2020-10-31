راموس ملك ركلات الجزاء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في 9 مايو 2018، أضاع سيرجيو راموس، ركلة جزاء بعدما سددها في العارضة خلال مباراة لفريقه ضد إشبيلية، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ومنذ ذلك الحين، حافظ قائد فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، على سجل مثالي من نقطة الجزاء سواء مع النادي أو مع منتخب بلاده.

وتفوق راموس، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا"، جاء بعد معاناة طويلة وسمعة سيئة مع ركلات الجزاء بشكل كبير في بداية مسيرته، ولعل أشهر تلك الركلات التي أضاعها، تسديد الكرة فوق العارضة، ليتسبب في هزيمة ريال مدريد بركلات الترجيح أمام بايرن ميونيخ، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012.

ولكنه بعد شهرين فقط، تقدم قلب الدفاع ليأخذ ركلة جزاء خلال مباراة نصف نهائي يورو 2012 بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، وسددها برباطة جأش أفادته بشكل جيداً في السنوات الأخيرة، حتى بات راموس، الأفضل في تسديد ركلات الجزاء، لينجح في تسجيل آخر 25 ركلة جزاء له على مستوى النادي والمستوى الدولي.

ويعتقد المدرب خواكين كاباروس، والذي قدم راموس لأول مرة مع إشبيلية، أن دور المدافع كقائد في غرف ملابس ريال مدريد وإسبانيا، ساهم في نجاحه، وقال: "النجاح في تسديد ركلات الجزاء، تتويج للجميع، وتتويج للثقة والقيادة".

وأضاف: "هذا ما ينقله راموس إلى زملاءه، عندما يضع الكرة في منطقة الجزاء، والقائد هو القائد في جميع الأوقات، وأصبح راموس مرادفاً لتنفيذ عقوبة ركلات الجزاء مدار العامين الماضيين، وهو من يقرر ويقود، ويسدد ركلات الجزاء بمجموعة تنفيذ متنوعة، تزيد من صعوبة تعامل حراس المرمى معها، وراموس، حطم الأرقام القياسية في ركلات الجزاء، ويمكنه تحطيم المزيد خلال ما تبقى من سنوات في مسيرته بالملاعب".

بينما قال جوسي كارلوس خاينيس المتخصص في علم النفس الرياضي: "عقلية راموس عند تنفيذ ركلات الترجيح، تحظى بإعجاب كبير منذ إضاعته لركلة جزاء مهمة للغاية ضد بايرن ميونيخ، لأنه تطلب منه سلوك إعادة التعلم منذ ذلك الوقت".

وأضاف: "للقيام بذلك، يجب أن تكون لاعباً ناضجاً ومتفانياً، وتنفيذ ركلة جزاء، موقف مرهق، ولهذا السبب يقول العديد من اللاعبين إن المنفذ يتقلص أمام حارس المرمى الذي ينمو ويصبح عمالقاً، وركلات الجزاء مصدر قلق كبير، وليست لحظات للتباهي".

أما جويل روبلز بلازكيز حارس ريال بيتيس، أحد أحدث حراس المرمى الذين واجهوا ركلة جزاء سددها راموس، عندما خسر ريال بيتيس أمام ريال مدريد في سبتمبر الماضي، فقال: "ما يجعل راموس يسجل الكثير من ركلات الجزاء، هو التوقف الذي يقوم به قبل تسديد الكرة، وهو ينتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتخذ حارس المرمى قراره".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز