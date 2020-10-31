92 مليون يورو تكلفة إصابات نيمار في سان جيرمان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

بلغت تكلفة إصابات النجم البرازيلي نيمار على باريس سان جيرمان منذ وصوله 92 مليون يورو ..

وتستند حسبة هذا المبلغ على الأجور المدفوعة للاعب أثناء غيابه من اللعب من واقع قيمة استهلاك صفقته القياسية وتضمنت (222 مليون يورو) حصل عليها برشلونة كشرط جزائي.

ويحصل نيمار على راتب أسبوعي قدره 550 ألف يورو، مما يعني أن راتبه في سنوات العقد الخمس سيصل إلى 150 مليون يورو خالصة الضرائب.

وتضمنت الصفقة أيضا عمولات بعشرات الملايين لوالد نيمار، الذي يعمل أيضا مديرا لأعماله، فضلا عن مكافآت وحوافز أخرى للاعب، تقرب إجمالي تكلفة الصفقة من 500 مليون يورو.

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