ميلان يعلن شفاء جميع لاعبيه المصابين بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ميلان الإيطالي، شفاء حارسه جيانلويجي دوناروما، من فيروس كورونا المستجد، بعد سلبية المسحة الطبية، التى أجراها مؤخرا، ليصبح جاهزا للعودة مرة أخرى لتدريبات الفريق، والمشاركة في المباريات.

كما أكد ميلان، على تعافي الجناح النرويجي الشاب بيتر هاوجي، من فيروس كورونا، بعد سلبية الاختبارات التي خضع لها، بعد عدم ظهور أعراض للفيروس سواء على دوناروما أو اللاعب النرويجي.

وبذلك تعافى جميع لاعبي الروسونيرى، المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلن النادي في وقت سابق أمس تعافي المدافع الشاب ماتيو جابيا.

وأصبح الثلاثى، جاهزا لدخول قائمة الفريق، الذي يستعد لمواجهة فريق أودينيزي، في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، مساء الإثنين المقبل.

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