"الجوهرة السوداء" بيليه هنأ الأسطورة مارادونا بعيد ميلاده بهذه الطريقة

المصدر: أ ف ب

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "صديقه العظيم" الأسطورة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، بعيد ميلاده الستين، الذي حلت ذكراه أمس، مؤكدا أنه سيدعمه "دائما".

ونشر بيليه صورة له على "انستغرام" مع مارادونا خلال مباراة ودية ضد إيطاليا جرت في 10 يونيو 1987 في زيوريخ، أرفقها بتعليق كتب فيه بالبرتغالية والإسبانية والإنجليزية: "صديقي العظيم مارادونا، سوف أصفق لك دائما، وسوف أدعمك دائما، استمرارك في الإبتسام يجعلني أبتسم".

وتأتي معايدة بيليه لمارادونا بعد أسبوع من قيام الأخير بمعايدة "الجوهرة السوداء" بعيد ميلاده الثمانين، بقوله له: "أتمنى للملك بيليه حياة طويلة".

وكانت العلاقات بين بيليه ومارادونا بعيدة كل البعد عن كونها ودية في الماضي، إذ كان صاحبا الرقم 10 يتنافسان لفترات طويلة على لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم على الإطلاق.

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