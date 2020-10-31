ولفرهامبتون يتغلب على كريستال بالاس بثنائية ويدخل المربع الذهبي

المصدر: أ ف ب

حقق ولفرهامبتون فوزا هاما على كريستال بالاس 2-صفر أمس في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحتل المركز الثالث مؤقتا على لائحة الترتيب ويدخل المربع الذهبي.

وسجل الفرنسي من أصول جزائرية ريان أيت نوري (18) والبرتغالي دانيال بودينسي (27) الهدفين.

ورفع فريق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو رصيده إلى 13 نقطة ويصبح ثالثا خلف إيفرتون المتصدر وليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي بفارق الأهداف، في المقابل تجمد رصيد فريق المدرب الخبير روي هودجسون عند عشر نقاط.

وظهر "الذئاب" بصورة أفضل من التي كان فيها ضيوفهم "النسور" وكانوا أفضل في معظم دقائق المباراة.

ونجح أيت نوري البالغ من العمر 19 عاماً و146 يوما في أول مشاركة له مع الـ"ولفز" من افتتاح التسجيل بعد تسديدة يسارية قوية في الجهة العكسية على يسار الحارس الإسباني فيتشينتي غواتا (18).

واصبح أيت نوري الفرنسي الخامس عشر الذي يسجل في أول ظهور له في الـ"بريميرليغ" والأصغر بين مواطنيه.

وأضاف بودونسي الهدف الثاني لصاحب الأرض بتسديدة يسارية من مسافة قريبة، مستفيدا من التمريرة العرضية من مواطنه بيدرو نيتو (27).

وهو الهدف الثاني لبودنسي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي علما أن هدفه الأول كان أيضا في شباك كريستال بالاس خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي ضمن المرحلة 37 في يوليو الماضي.

واحتسب الحكم مارتن اتكينسون ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 38 لكن العودة لحكم الفيديو المساعد اأسفر عن إلغائها.

وطرد الصربي لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 86 لارتكابه خطأ على الرتغالي جواو موتينيو.

وهي البطاقة الحمراء الأولى التي تشهر في وجه الصربي في 125 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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