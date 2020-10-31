قادش يتغلب على إيبار وينتزع وصافة الدوري الإسباني من ريال مدريد

المصدر: أ ف ب

واصل قادش الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ابهاره بفوزه على مضيفه إيبار 2-صفر أمس في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم ليخطف المركز الثاني مؤقتا من ريال مدريد حامل اللقب.

وسجل المخضرم ألفارو نيغريدو (36) وسلفادور سانشيز (39) هدفي المباراة.

ورفع قادش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد وأمام ريال مدريد بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد إيبار عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

وفرض قادش نفسه على مجريات اللقاء إذ كان الطرف الأفضل دون أي يتيح لإيبار فرصة تهديد مرماه.

وحقق قادش منذ عودته لليغا نتائج ملفتة، إذ تغلب على ريال مدريد البطل وأتلتيك بلباو بنتيجة واحدة 1-صفر.

وواصل قادش سلسلة مبارياته دون خسارة للمباراة الخامسة على التوالي وهي الأطول له من دون هزيمة في الدوري منذ يونيو 1992.

وهو الفوز الرابع لقادش خارج ميدانه، كما انها المرة الخامسة التي يحافظ فيها على نظافة شباكه.

افتتح نيغريدو التسجيل من تسديدة راسية من داخل منطقة الجزاء يعد تمريرة على القياس من زميله الأورغوياني لويس ألفونسو ايسبينو (36).

ولم يتأخر الهدف الثاني سوى ثلاث دقائق، وجاء عبر تسديدة قوية من داخل المنطقة بالقدم اليمنى لـ"سالفي" بعد تمريرة عرضية من نيغريدو نفسه (39)

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