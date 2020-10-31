وفاة نوبي ستايلز أحد أبطال مونديال 1966

المصدر: وكالات

أعلنت أسرة نوبي ستايلز، مساء أمس الجمعة، وفاة لاعب الوسط السابق الفائز مع منتخب إنجلترا بكأس العالم لكرة القدم 1966، عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت أسرة نوبي في بيان: "بقلوب حزينة نعلن وفاة نوبي ستايلز وسط أسرته بعد صراع طويل مع المرض".

وخاض نوبي ستايلز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، 28 مباراة مع منتخب إنجلترا "ألأسود الثلاثة" وكلل مسيرته بالفوز بكأس العالم على أرضه مهد كرة القدم.

وستظل صورة ستايلز محفورة في عقول وقلوب عشاق كرة القدم، حين رقص في أرجاء ملعب "ويمبلي" الشهير بعد الفوز على ألمانيا الغربية.

وعاد ستايلز إلى ملعب "ويمبلي" بعدها بعامين لخوض نهائي آخر لا ينسى مع مانشستر يونايتد، حين أصبح "الشياطين الحمر" أول ناد إنجليزي يرفع كأس أوروبا، بالفوز على بنفيكا البطل مرتين.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان: "يعتصرنا الحزن لوفاة نوبي ستايلز. لعب دورا محوريا في الفريق الفائز بأول لقب لكأس أوروبا في تاريخ النادي".

وأضاف: "ستايلز من أساطير النادي وأحبه الجميع داخل وخارج الملعب".

وخاض لاعب الوسط قرابة 400 مباراة مع مانشستر يونايتد في الفترة بين (1960 و1971) قبل الانتقال إلى صفوف فريق ميدلزبره، وأنهى مسيرته في وقت لاحق مع بريستون نورث إند، حيث كان يلعب ويدرب الفريق في الوقت ذاته.

وبعد اعتزاله عمل ستايلز مدربا متفرغا لبريستون نورث إند، ووست بروميتش أليبون، كما درب فانكوفر وايتكابس الكندي لمدة 3 سنوات.

وكان نوبي يتوق للعودة إلى مانشستر وتولى مسؤولية قطاع الشباب في الفريق تحت قيادة المدرب الأسطورة الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون وعمل مع لاعبي الأكاديمية مثل ديفيد بيهكام والويلزي رايان غيغز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز