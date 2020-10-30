بالفيديو.. ريال مدريد يكشف عن أعمال تطوير سانتياغو برنابيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف ريال مدريد، عن لقطات مذهلة جديدة للعمل على إعادة تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، والذي كان وطناً للنادي الملكي لمدة 73 عاماً.

وتم بناء هيكل معدني عملاق يتكون من دعامتين أو عوارض مثبتة تمتد من الشرق إلى الغرب، كجزء من بناء السقف، وسيستقر على البرجين الجديدين في كاستيلانا، ليكون السقف قابل للطي.

وأظهرت لقطات جديدة نشرها نادي ريال مدريد، على صفحته في "تويتر"، الوقت الطويل الذي يستغرقه فقط للحصول على الحزم الأولى في مكانها، إذ كان من المقرر في البداية أن يتم العمل عقب نهاية الموسم الماضي، إلا أن كل الخطط تغيرت بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا.

ويلعب ريال مدريد حالياً جميع مبارياته، على أرض ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بينما يستمر مشروع التجديد الضخم، حيث يحصل ملعب برنابيو أيضاً على واجهة مجددة لتحديث مظهره وشاشة فيديو بزاوية 360 درجة وقسم جلوس جديد، ليحظى منزل مدريد بمظهر جديد ورائع من السماء عند إغلاق السقف.

ولا يتوقع أن تكتمل إعادة التطوير الكاملة قبل عامين تقريباً، مع تحديد تاريخ الانتهاء الأصلي في أكتوبر 2022.

وقال رئيس النادي فلورنتينو بيريز في أبريل الماضي، عندما تم الكشف عن الخطط: "نحن نواجه أحد المشاريع العظيمة في المستقبل لريال مدريد، وبالطبع سيكون أيضاً لمدينة مدريد، وملعب سانتياغو برنابيو الجديد، سيشمل تحسينات مهمة للنادي، وكذلك لمحيطه، بما يسمح به الملعب الجديد لنا بمواصلة النمو".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز