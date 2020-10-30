جيجز يخشى انتظار مانشستر يونايتد 20 عاماً للفوز بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخشى ريان جيجز مدرب منتخب ويلز، ونجم مانشستر يونايتد السابق، أن يستغرق مانشستر 20 عاماً للفوز بلقب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحذر من احتمال هيمنة ليفربول ومانشستر سيتي إذا استمر كلوب وغوارديولا مدربين للناديين.

كد جيجز، أن ليفربول لديه الموارد للسيطرة على الدوري الإنجليزي لسنوات، وأن انتظار "الشياطين الحمر" للقب، سيتم تحديده من خلال مدة بقاء يورجن كلوب في آنفيلد، بعد أن قاد فريقه لتحقيق الانتصار بدرع الدوري في الموسم الماضي محلي لأول مرة منذ 30 عاماً.

ولم يفز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ أن قاده المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون للفوز عام 2013، ويخشى جيجز من سيطرة موارد ليفربول واللاعبين على الدوري لسنوات قادمة.

وجاءت تصريحات جيجز، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، رداً على سؤال جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق، عما إذا كان يشعر بالقلق من أن فريقه السابق سيضطر إلى الانتظار طالما ليفربول للمطالبة باللقب مرة أخرى.

وقال جيجز: "نعم 100%، قد تمر 15 أو 20 عاماً قبل أن تعرف ذلك، خاصة إذا استمر يورغن كلوب وبيب غوارديولا مدربين، بعدما حصلا على الموارد واللاعبين، ولذلك لدينا ليفربول للنظر في آخر مرة، عندما فازوا بها في عام 1990، واعتقدوا أننا سنفوز بها مرة أخرى قريباً، وحتى كلوب استغرق 4 سنوات ونصف حتى يفوز بها، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً، عليك أن تفكر فيما فعله كلوب".

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