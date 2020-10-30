للمرة الثانية.. مسحة كورونا لسكرينيار مدافع الإنتر إيجابية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، بالإحباط، بعد إجراء الفحص الأخير لفيروس كورونا.

وأصيب سكرينيار بكورونا مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير يوم 7 أكتوبر الجاري، قبل أن يدخل الحجر الصحي هناك.

وجاءت المسحة الأخيرة لسكرينيار في سلوفاكيا إيجابية، قبل أن يقرر العودة مؤخرًا إلى إيطاليا وإجراء مسحة جديدة.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نتيجة المسحة الجديدة للمدافع السلوفاكي جاءت أيضًا إيجابية، مما يحرمه من الالتحاق بالتدريبات الجماعية لإنتر.



وقالت تقارير إيطالية، في وقت سابق، إن إنتر يعتزم أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة في حال جاءت نتيجة الفحص الثاني إيجابية، لا سيما أنه مر على إصابته بالعدوى أكثر من 21 يومًا.

وأضافت أنه في كل الأحوال، سيُستبعد سكرينيار من مباراة إنتر ميلان المقبلة ضد بارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

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