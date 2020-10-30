تعرف على سبب سخرية عالم فيروسات من رونالدو!

المصدر: البيان الإلكتروني

رد عالم الفيروسات المعروف في إيطاليا، روبرتو بوريوني، بسخرية على تشكيك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، في صحة نتيجة تحليل فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكتب كريستيانو رونالدو "تغريدة" عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" عقب إعلان نتيجة تحاليل "بي سي آر" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشككا في صحتها: "أشعر بأنني بخير وبصحة جيدة، ونتيجة PCR مجرد هراء"، لينفي معاناته من أي أعراض لهذا الوباء العالمي.

ويبدو أن كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عبر بذلك عن غضبه لعدم قدرته على خوض مباراة فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" أمام برشلونة الإسباني (0-2)، أول أمس الأربعاء، ومواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا.

ورد أحد أهم علماء الفيروسات في إيطاليا، الدكتور روبرتو بوريوني، بشكل ساخر عبر رسالة كتبها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أرحب بالرفيق كريستيانو رونالدو في مجتمع علماء الفيروسات، سيكون مفيدا جدا في مكافحة أطباء العيون".

كما هاجمت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، صباح أمس الخميس، النجم البرتغالي، وكتبت: "العزل الصحي يشوش على العقل، لقد مضى". بالإضافة إلى أن آلاف التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي أجبرت كريستيانو رونالدو على حذف تعليقه.

وتعرض رونالدو "صاروخ ماديرا" للكثير من الانتقادات ضده من إيطاليا، البلد الذي ينتظر فيها الآلاف من المواطنين ساعات حتى يتمكنوا من تنفيذ تحليل "بي سي آر" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأيام لمعرفة نتائجه.

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