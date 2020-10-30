شاهد.. هدف عابر للقارات في "يوروباليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل الإسباني جوردي غوميز لاعب أومونيا نيقوسيا القبرصي، هدفا رائعا في مرمى ضيفه أيندهوفن الهولندي، أمس الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأطلق المخضرم جوردي غوميز (35 عاما) قذيفة من مسافة بعيدة "عابرة للقارات" قبل منتصف الملعب هز بها شباك الضيوف في الدقيقة الـ 21 من زمن الشوط الأول.

ولكن المهاجم الهولندي أفسد فرحت الإسباني بهدفه، ورد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (40 و90) من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "نيو جي اس بي ستاديوم" في العاصمة نيقوسيا، وفق "روسيا اليوم".

وحصد أيندهوفين أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بفارق نقطة خلف غرناطة الإسباني، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه باوك سالونيكا اليوناني، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

بينما مني أومونيا نيقوسيا بالهزيمة الأولى مقابل تعادل، ويشغل المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

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