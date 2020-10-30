يوروبا ليغ: فوز ثان تواليا لميلان وليستر و سقوط مفاجئ لتوتنهام

المصدر: أ ف ب

واصل ميلان الايطالي وليستر سيتي الانجليزي انطلاقتهما القوية في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم وحقق كل منهما فوزه الثاني تواليا، الأول على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-صفر، والثاني على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2-1، فيما مني توتنهام الإنكليزي بخسارة مفاجئة أمام مضيفه أنتورب البلجيكي صفر-1 الخميس في الجولة الثانية.

وأكرم ميلان وفادة ضيفه سبارتا براغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الإسباني المغربي الأصل ابراهيم دياز (24) والبرتغاليان رافايل لياو (57) وديوغو دالوت (66) محققا فوزه الثاني تواليا بعد الاول على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1، فانفرد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام شريكه السابق ليل الفرنسي المتعادل مع ضيفه سلتيك بهدفين للتركي محمد زكي جيليك (67) والكاميروني جوناثان إيكوني (75) مقابل هدفين للنروجي المغربي الأصل محمد اليونسي (28 و33).

وفضل المدرب ستيفانو بيولي إراحة الرباعي العاجي فرانك كيسييه والفرنسي ثيو هرنانديز والتركي هاكان جالهان اوغلو والبرتغالي رافايل لياو.

وكان ميلان الطرف الافضل في المباراة وضغط من البداية بحثا عن التسجيل وتأتى له ذلك في الدقيقة 24 عبر دياز، المعار من ريال مدريد الإسباني، عندما انتزع كرة من المدافع أندري سيلوستكا في منتصف الملعب ومررها الى السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي توغل في الجهة اليمنى وهيأها له على طبق من ذهب داخل المنطقة فتلاعب بالقائد بوريك توشكال وسددها بيمناه بين ساقي الحارس ميلان هيتشا (24).

وحصل ميلان على ركلة جزاء اثر عرقلة ابراهيموفيتش داخل المنطقة من دافيد ليسشكا عند محاولته متابعة كرة عرضية للجزائري اسماعيل بناصر فانبرى لها بنفسه لكن كرته ارتطمت بالعارضة وتحولت خارج الملعب (36).

ودفع بيولي بلياو مطلع الشوط الثاني مكان ابراهيموفيتش، وأنقذ الحارس هيتشا مرماه من هدف ثان بتصديه لانفراد البرتغالي وارتدت منه الكرة الى ساندرو تونالي الذي سددها قوية من خارج المنطقة فتصدى لها الحارس مجددا قبل ان يشتتها دفاعه (49).

وعوض لياو بعد ثمان دقائق عندما تلقى كرة عرضية رائعة من مواطنه دالوت من الجهة اليسرى فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (57).

وعزز دالوت بالهدف الثالث عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بناصر فسددها بيسراه داخل المرمى (66).

من جهته، حقق ليستر سيتي فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه أيك أثينا 2-1، بعد الأول على ضيفه زوريا لوهانسك الاوكراني 3-صفر.

وحسم ليستر سيتي النتيجة في الشوط الاول بتسجيله هدفين، الأول عبر قائده وهدافه جايمي فاردي من ركلة جزاء اصطادها بنفسه اثر عرقلته من الحارس بانايوتيس تسينتوتاس (18)، وحمزة تشودري بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الفرنسي ويسلي فوفانا (39).

وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في الشوط الثاني عبر السويدي معمر تانكوفيتش (49).

ورفع ليستر سيتي رصيده الى ست نقاط متقاسما صدارة المجموعة السابع مع سبورتينغ براغا البرتغالي الفائز على مضيفه زوريا لوهانسك بهدفين لباولينيو (4) والارجنتيني نيكولاس غايتان (11) مقابل هدف لدميترو ايفانيسينيا (90).

سقوط توتنهام

وفي المجموعة العاشرة، فجر انتورب مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الثمين على ضيفه توتنهام 1-صفر سجله ا ليور ريفايلوف (29)، محققا فوزه الثاني تواليا وملحقا الخسارة الاولى بالنادي اللندني.

وأبقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الثنائي الهجومي الضارب القائد هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء الى جانب البرازيلي لوكاس مورا ودفع بالويلزي غاريث بايل وديلي ألي اساسيين

وكان توتنهام الطرف الافضل في المباراة وحاول هز الشباك مرات عدة دون فعالية ودفع الثمن غاليا من هجمة مرتدة افتتح منها اصحاب الارض التسجيل عندما انتزع الكونغولي الديموقراطي ديوميرسي مبوكاني الكرة من المدافع بن ديفيس في وسط الملعب ومررها الى الاسرائيلي ريفايلوف داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه وسددها بالقدم ذاتها على يمين الحارس الفرنسي هوغو لوريس (29).

وأشرك مورينيو الرباعي سون ومورا والدنماركي بيار-إميل هايبييرغ والأرجنتيني إريك لاميلا مطلع الشوط الثاني مكان البرازيلي كارلوس فينيسيوس والهولندي ستيفن برغفيين والارجنتيني جيوفاني لو سيلسو وديلي ألي.

ولعب مورينيو ورقته الاخيرة بدفعه بكاين مكان بايل في الدقيقة 58، دون جدوى.

وفي المجموعة ذاتها، فاز لاسك لينتس النمسوي على لودوغوريتس البلغاري 4-3.

وفي المجموعة التاسعة، فاز فياريال الاسباني على مضيفه قره باغ الاذربيجاني 3-1، وماكابي تل أبيب على مضيفه سيفاسبور التركي 2-1.

وفي الحادية عشرة، تعادل سسكا موسكو الروسي مع دينامو زغرب الكرواتي صفر-صفر، وخسر فينورد الهولندي امام فولفسبيرغ النمسوي 1-4.

وفي الثانية عشرة، خسر خنت البلجيكي امام هوفنهايم الالماني 1-4، وفاز النجم الأحمر بلغراد الصربي على سلوفان ليبيريتس التشيكي 5-1.



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