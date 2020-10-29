أرتيتا يعترف بندمه على استبعاد ساليبا من قائمة الدوري الأوروبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف ميكيل أرتيتا بأنه يأسف لقراره المؤلم باستبعاد ويليام ساليبا مدافع الفريق من قائمة آرسنال لمباريات الدوري الأوروبي.

ويعاني آرسنال من أزمة نقص حاد في الدفاع حيث لا يتوفر سوى لاعبان فقط في الدفاع قبل مباراة الفريق أمام دوندالك الأيرلندي.

وتحتوي قائمة آرسنال بالبطولة على ثمانية مدافعين مسجلين ولكن لا يتواجد حاليًا سوى الثنائي شكوردان موستافي وغابرييل ماغالهايس.

والآن كشف أرتيتا أنه يتمنى التراجع عن قراره باستبعاد ساليبا من القائمة.

وقال أرتيتا خلال تصريحات صحافية: ’’أشعر حقًا بالسوء تجاه ويليام ساليبا، لأنه كان لدينا الكثير من المدافيعن

وقررنا استبعاده من القائمة وهو الأمر الذي كان مؤلمًا للغاية بالنسبة لي’’.

وتابع: ’’كنت آمل أن يعود بابلو في غضون أسبوعين لكنه تعرض لانتكاسة جديد ولم نستعيده وليس لدينا ويليام أيضًا’’.

وأكمل: ’’ولكن عندما تتخذ هذه القرارات، لا يمكنك دائمًا التفكير في كل نتيجة ممكنة’’.

وكان ساليبا قد انتقل لآرسنال قادمًا من سانت إتيان الصيف الماضي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني ولكنه ظل مع النادي الفرنسي على سبيل الإعارة.

وكان آرسنال يأمل في إعارة المدافع إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات هذا الصيف ولكنه لم يعثر على نادٍ مناسب.

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