ليفربول معتذراً لجمهوره: لن تستطيعوا العودة إلى المدرجات في الوقت الراهن

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نادي ليفربول الإنجليزي التطورات الأخيرة بشأن عودة الجماهير للمدرجات، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، في جميع أرجاء العالم، ما ينبئ بفرض قوانين صارمة من الحكومات للسيطرة على الفيروس من جديد، وقد يتسبب في تأجيل تلك الخطوة، التي كان من المتوقع اتخاذها في بداية نوفمبر المقبل.

ونشر نادي ليفربول بيانا رسميا عبر موقعه الإلكترونى جاء فيه "كان من المتوقع أن تقام المباريات الافتتاحية لموسم 2020 / 2021 خلف الأبواب المغلقة حتى أكتوبر على أقل تقدير، لكن تم تأجيل خطة العودة بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان:"ومع استمرار الوضع والتغييرت التى تطرأ، نواصل العمل بجد لضمان أن تكون العودة أمنة إلى آنفيلد.. ونعمل حالياً على مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ستمكننا من الاستعداد لعودة الجماهير إلى آنفيلد بشكل صحيح، فور سماح الحكومة بذلك.. سنقدم المزيد من المعلومات حول الأمر وسنتواصل مع الجماهير بشأن تلك التغييرات في الوقت المناسب.. سنواصل إبقاء الجماهير على إطلاع دائم بكافة التطورات، ونشكر الجميع على تفهمهم".

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