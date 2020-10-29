مشجعون صينيون لبرشلونة ينظمون احتفالا باستقالة بارتوميو

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت رابطة من مشجعي برشلونة في مدينة شينزين الصينية (جنوب شرق)، عشاء احتفال عقب إعلان استقالة رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (دونجكيدي) الرياضية فإن هذه الرابطة من مشجعي البرسا نظمت "حفلا خاصا" للاحتفال برحيل رئيس النادي.

وعبر شبكة (ويبو) المعادلة لـ(تويتر) في الصين، نُشرت صور للحفل الذي أقيم بمطعم حيث وضعت لافتة ساخرة تقول "نحتفل بتسريح بارتوميو".

ومن بين التعليقات التي نُشرت من جانب أعضاء رابطة المشجعين عبر نفس الشبكة، يبرز تعليق ساخر يقول إن "مشجعي ريال مدريد ينظمون احتفال ترحيب لبارتوميو الذي انهى مهمته كجاسوس وسيعود لمدريد".

ويعد برشلونة أحد أكثر الفرق شعبية في الصين، ووفقا لكلمات بارتوميو نفسه والتي نقلتها الصحافة المحلية العام الماضي، هناك ما يصل إلى 47 مليون مشجع للبرسا في العملاق الآسيوي، وهو ما يمثل 16% من إجمالي متابعي الفريق الإسباني على مستوى العالم.

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