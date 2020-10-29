أليكس تيليس يعلق على إصابته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

علّق أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد على إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما أعلن المدرب أولي جونار سولشاير منذ قليل.

وغاب تيليس عن مواجهتي تشيلسي يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، ولايبزيج أمس في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سولشاير أن السبب في ذلك يعود إلى أن تيليس يعاني من فيروس كورونا.

وكتب تيليس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام": "يا رفاق أود أن أشكركم على رسائل المودة التي تلقيتها منذ اللحظة التي أعلن فيها مانشستر يونايتد إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "أريد أن أقول إنني بخير، وفي حالة العزل المنزلي، وآمل أن أعود بكل قوتي لمساعدة زملائي في الفريق".

واختتم: "مرة أخرى، أود أن أقول شكرًا لكم على رسائل الحب والمودة".

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