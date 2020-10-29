تعرف على تفاصيل إصابة نيمار..(فيديو)

المصدر: وكالات

كشف مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نيمار، خلال مباراة الفريق الباريسي ومضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي، في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وشعر النجم البرازيلي بآلام في فخذه في الدقيقة 18، دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق التركي، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين، قبل أن يعود الى الملعب، ولكنه لم يتمكن من إكمال المباراة، ليترك مكانه للإسباني بابلو سارابيا.

وعلق توخيل على إصابة نيمار بعد نهاية المباراة قائلا: "إنها إصابة في العضلات، لم يكن يشعر بارتياح، ولهذا السبب خرج، ولكنني آمل حقا بأن لا يتعلق الأمر بإصابة خطيرة".

وأضاف: "بسبب الجدول الزمني المزدحم، قد تبعده هذه الإصابة عن عدة مباريات، رغم أنني لست متأكدا في الوقت الحالي".

وتمكن سان جيرمان، وصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال، من الفوز بشق الأنفس على إسطنبول باشاك شهير، بهدفين دون رد.

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