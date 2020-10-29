تشلسي يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الأبطال من أرض كراسنودار

المصدر: أ ف ب

استعاد تشلسي الإنجليزي نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه كراسنودار الروسي 4-صفر أمس الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل كالوم هودسون-أودوي (ق37) والألماني تيمو فيرنر (ق76 من ركلة جزاء) والمغربي حكيم زياش (ق79) والأمريكي كريستيان بوليستش (ق90) الأهداف.

ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط بعدما كان سقط في فخ التعادل السلبي في المباراة الأولى أمام ضيفه إشبيليه الإسباني، في حين مني كراسنودار بخسارته الأولى بعد نقطته التاريخية التي كسبها من تعادله مع رين الفرنسي 1-1 في أولى مبارياته في المسابقة الأوروبية العريقة.

ووضع تشلسي حدا لثلاث تعادلات متتالية في مختلف المسابقات، وانتزع صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بانتظار مباراة إشبيلية وضيفه رين لاحقا.

ورغم تفوقه ميدانيا إلا أن فريق فرانك لامبارد وجد صعوبة في اختراق منطقة مضيفه وتهديد مرماه.

وحصل تشلسي على ركلة جزاء مبكرة عندما تعرض فيرنر للعرقلة داخل المنطقة من المدافع البرازيلي كايو، فانبرى لها الاختصاصي الدولي الإيطالي جورجينو لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن وظهر الحارس ماتفاي سافونوف قبل أن يشتتها الدفاع (ق10).

وانتظر تشلسي الدقيقة 37 لافتتاح التسجيل عندما مرر الألماني الآخر كاي هافرتز كرة أمامية إلى هودسون-أودوي الذي راوغ المدافعين داخل المنطقة وسدد بيسراه حاول الحارس سافونوف ابعادها لكنها ارتطمت بجسمه وتابعت طريقها نحو المرمى.

وحصل تشلسي على ركلة جزاء ثانية في الشوط الثاني اثر لمسة يد على مدافع كراسنودار البيلاروسي الكسندر مارتينوفيتش وانبرى لها هذه المرة فيرنر بنجاح (ق76).

ولم ينتظر زياش كثيرا ليضيف الهدف الثالث، بعد اختراق منطقة الجزاء الروسية من الجهة اليسرى وتحويل تمريرة فيرنر إلى شباك الحارس سافونوف (ق78).

وهو الهدف الأول للمغربي مع فريقه الجديد منذ انتقاله إليه الصيف الماضي من أياكس أمستردام الهولندي.

واختتم البديل بوليسيتش الرباعية بعد هجمة مرتدة من البديل الآخر تامي إبراهام مرر الكرة على اثرها للأمريكي الذي استقبلها بتسديدة في الشباك (90).

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