سان جرمان يستعيد التوازن في دوري الأبطال ويخسر نيمار

المصدر: أ ف ب

استعاد باريس سان جرمان توازنه بفوز بشق النفس على مضيفه باشاك شهير التركي 2-صفر وخسر جهود نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا أمس الأربعاء في اسطنبول في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين باريس سان جرمان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بفوزه الى مهاجمه الدولي الإيطالي المعار من إيفرتون الإنجليزي مويس كين الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 64 و79.

وهي الثنائية الثانية على التوالي لكين بألوان سان جرمان بعد الأولى الأحد في مرمى ديجون (4-صفر) في الدوري المحلي، وهو كان عند حسن ظن مدربه الألماني توماس توخل الذي دفع به أساسيا في ظل غياب المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو ايكاردي بسبب الإصابة.

وعوض باريس سان جرمان خسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، فيما مني باشاك شهير بخسارته الثانية على التوالي في المسابقة القارية التي يخوض غمارها للمرة الأولى في تاريخه، بعد سقوطه أمام لايبزيغ الألماني صفر-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي أيضا.

وعانى الفريق الباريسي الأمرين بسبب غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة هم إيكاردي ومواطنه لياندرو باريديس والاسباني خوان برنات والألماني يوليان دراكسلر والإيطالي ماركو فيراتي، وانضم إليهم نيمار اليوم لتعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر.

وشعر نيمار بآلام في فخذه دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق المضيف في الدقيقة 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود الى الملعب دون أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للإسباني بابلو سارابيا (ق26).

ولعب حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس دورا كبيرا في فوز باريس سان جرمان بتصدياته الرائعة لأكثر من فرصة لأصحاب الأرض.

وكان أول تهديد في المباراة عبر كيليان مبابي الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس فهمي ميرت غونوك (ق8)، وأخرى للأرجنتيني أنخل دي ماريا من خارج المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية لم تثمر (ق17).

وتألق نافاس في التصدي لتسديدة قوية للمدافع البرازيلي رافايل قبل أن يشتتها الدفاع (ق26).

وأهدر سارابيا فرصة سهلة لافتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مبابي سددها من 6 أمتار فوق العارضة (ق46).

وتصدى نافاس لتسديدة قوية للبوسني إدين فيشتشا (ق57).

ونجح كين في منح التقدم في افتتاح التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها مبابي تابعها على يسار الحارس غونوك (ق64).

وتابع نافاس تألقه وأبعد تسديدة قوية من مسافة قريبة لدينيز توروج (ق71).

وأمَّن كين فوز باريس سان جرمان بإضافته الهدف الثاني عندما استغل كرة عرضية لسارابيا أفلتت من قدم مبابي فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (ق79).

وأنقذ غونوك مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية للبديل البرازيلي رافينيا من خارج المنطقة (ق90).

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