رجل أعمال مصري يقترب من شراء نادٍ إنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم، عن اقتراب أحد رجال الأعمال المصريين من شراء نادي بيرنلي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رجل الأعمال المصري محمد الكشاشي يستعد لشراء نادي بيرنلي في صفقة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن الكشاشي والمحامي الرياضي كريس فارنيل وقَّعا اتفاقيات بيع وشراء النادي الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الاتفاق مع رئيس نادي بيرنلي مايك جارليك.

يأتي ذلك بعد أن قام المحامي الرياضي برفع حظره من امتلاك نادي لكرة القدم من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد محاولته السابقة لشراء نادي تشارلتون أثليتيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكشاشي وفارنيل قدَّما بالفعل أوراق اعتماد شرائهما النادي، ويتبقى فقط اجتياز الاختبار الذي يخضع له مالكو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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