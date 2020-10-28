برشلونة يعين تيسكتاس رئيسا مؤقتا بعد استقالة بارتوميو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نادي برشلونة الإسباني، عبر موقعه الرسمي عن تشكيل مجلس مؤقت لقيادة الفريق الكتالوني، بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل من رئاسة البارسا مساء أمس الثلاثاء، وأعلن برشلونة خلال بيان عبر موقعه الرسمي، أسماء مجلسه المؤقت بعد تقديم جوسيب ماريا بارتوميو، وأعضاء المجلس السابق استقالتهم، قبل إجراء الاستفتاء على سحب الثقة منهم، وقرر جوسيب ماريا بارتوميو الاستقالة من منصبه كرئيس لفريق برشلونة، بعدما رفضت الحكومة الكتالونية تأجيل التصويت على سحب الثقة من مجلسه، ورأى رئيس برشلونة السابق أن الاستقالة هي الحل الأفضل منعًا لتعرض الأعضاء لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعرب مسئولو برشلونة السابقين تأجيل الانتخابات من 1 نوفمبر حتى 15 من الشهر نفسه، خاصة أن المدينة الكتالونية تعاني تفشي الوباء في الأيام الأخيرة، لكن الحكومة في الإقليم أكدت على ألا يوجد أي عائق أو مانع لإقامة التصويت.

وأضاف البارسا في بيانه أنه بعد استقالة بارتوميو ومجلس إدارته تم تعيين مجلس مؤقت لإدارة شئون برشلونة لمدة 3 أشهر من حصولهم على تلك المهمة حتى إقامة الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر ظهور المجلس المؤقت لنادي برشلونة في مؤتمر صحفي، للإعلان عن كيفية إدارة النادى خلال الـ 3 أشهر القادمة.

ونشر البيان، مجلس برشلونة المؤقت والذى تمثل في:

رئيس النادي: كارليس تيسكتاس

نائب الرئيس: خوان راموس راموس

أمين الصندوق: خوان لويز جارسيا

سكرتير النادي: جوسيب ماريا مير بادولس

عضو: ميكيل لادو كاساديفال

عضو: جوسيب ماريا يوش

متحدث إعلامي: أليكس تينتوري وإسبوني

عضو: سونيا كانو

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