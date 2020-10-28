سباق انتخابي مبكر على رئاسة برشلونة..تعرف على أبرز المرشحين

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتعل السباق على رئاسة فريق برشلونة الإسباني مبكراً، بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته بالكامل في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة برشلونة خلال فترة لا تقل 40 يوماً وبحد أقصى 90 يوماً، بعد إعلان استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة النادي، قبل إجراء الاستفتاء على سحب الثقة منهم، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن هناك 5 مرشحين يتنافسون على رئاسة برشلونة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو، وأعلنوا بالفعل ويأتي بالإضافة إليهم أخرون يعتزمون التقدم بأوراقهم لخوض سباق الانتخابات على رئاسة الفريق الكتالوني لكنهم لم يعلنوا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن الـ5 المرشحين الذين أعلنوا خوضهم السباق على رئاسة برشلونة هم فيكتور فونت، توني فريسكا، جوردي فار، أوجستي بينيديتو، ولويس فرنانديز.

أما الأسماء التي تسعى للتقدم بأوراقها للترشح في انتخابات رئاسة برشلونة هم إميلي روسو نائب الرئيس السابق، خوان لابورتا، وتشافي فيلاجوانا، ورجلا الأعمال جوردي روش وخوان روسيل.

وكان فيكتور فونت يحضر ترشيحه لرئاسة برشلونة منذ سنوات ولديه مشروع جاهز للظهور في المقدمة عندما يبدأ السباق الانتخابي، وقدم مشروعه لفريق الكرة بالاعتماد على نجم السابق تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للسد.

وبالنسبة لتوني فريكسا، فهو منافس يرغب في رئاسة البلوجرانا منذ 2015 ويعمل منذ ذلك الحين على مشروع للالتزام به في حالة الوصول لرئاسة النادي.

أما أوجستي بينديتو، الذي سبق له الترشيح في انتخابات عامي 2010 و 2015، أكد أيضًا ترشحه للمرة الثالثة لخلافة بارتوميو، ومنذ بضعة أسابيع كان يجند فريقه لخوض السباق.

فيما يعد جوردي فاري صاحب حملة سحب الثقة من بارتوميو فهو بالفعل مرشحًا سابقًا في عام 2015، ويعد من الأسماء القريبة من تولي المهمة في المرحلة المقبلة.

وأخيرًا رجل الأعمال لويس فيرنانديز، الذى يعتمد على شهرته وتواجد اسمه في بعض الملفات المتعلقة ببرشلونة في السنوات الأخيرة، ويستعد للكشف عن برنامجه بعد إعلان اعتزامه خوض الانتخابات.

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