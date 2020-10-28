أوزيل يوزع 1400 وجبة يومياً على 11 مدرسة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقدم مسعود أوزيل لاعب ارسنال، 1400 وجبة يومياً على 11 مدرسة في شمال لندن، وكان يدفع ثمن وجبات الطعام للجمعيات الخيرية والملاجئ منذ مارس الماضي، وتم البدء بتوزيعها هذا الأسبوع على المدارس.

ولا يحظى أوزيل (31 عاماً)، بالقبول لدى مدرب ارسنال، مايكل أرتيتا، والذي استبعده من حساباته في الموسم الحالي، لذا ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف فريق ارسنال هذا الصيف، وتتردد أنباء قوية عن رغبة النادي الإنجليزي في التخلص من عقده المرتفع في يناير 2021.

وفي الوقت نفسه، يصر اللاعب الألماني على البقاء مع ارسنال حتى نهاية عقده في صيف العام المقبل، رغم عدم مشاركته مع الفريق في أي مباراة منذ مارس الماضي، أي قبل جائحة فيروس كورونا.

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