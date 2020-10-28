بيكفورد يستعين بـ"بودي جارد" لحماية عائلته بعد تلقيه تهديدات بالقتل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تلقي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون وعائلته تهديدات بالقتل لتسببه في إصابة فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، أثناء مباراة ديربي ميرسيسايد، والتي انتهت بتعادل الفريقين، مما اضطره للتعاقد مع حراس شخصيين "بودي جارد"، لحمايته هو وعائلته.

وتدخل بيكفورد بقوة على قدم فان ديك، والذي تعرض للإصابة في أربطة الركبة، ومنذ ذلك الحين، تلقى حارس مرمى إنجلترا تهديدات بالقتل وإساءة عبر الإنترنت، مما دفعه لاستئجار حراساً شخصيين لتعزيز الأمن في منزله، وحمايته وعائلته.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن بيكفورد، أنشأ حلقة أمنية صلبة حول أسرته، وسط مخاوف متزايدة من أن يستهدفه المشجعون المنافسون، وقال مصدر مقرب من اللاعب، أنه سيبذل كل ما في وسعه لتوفير الأمان لعائلته.

وأوضحت الصحيفة أن بيكفورد طلب من شركة أمنية متخصصة، أن تعتني به وبعائلته. في الأسبوع الماضي، وظهر "البودي جارد" يحرسون الجزء الخارجي من منزل بيكفورد، والذي تبلغ تكلفته 2.5 مليون جنيه إسترليني في شيشاير، حيث يعيش مع زوجته ميغان، وابنه البالغ من العمر عاماً واحداً.

ونصح خبراء الأمن الأسرة، بالابتعاد عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يعرف مكان تواجدهم، فيما كشفت شرطة ميرسيسايد الأسبوع الماضي، أنها تحقق في تغريدات استهدفت بيكفورد وزميله في الفريق ريتشارليسون، والذي طرد خلال المباراة.

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