فيديو صلاح "وهو يعرج" يثير ذعر جماهير ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مخاوف جماهير الريدز بعد مواجهة ميدتييلاند الدانماركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز فريقه (2-0) على ملعب آنفيلد.

ونقلت عدسات الكاميرات مغادرة صلاح ملعب آنفيلد وهو يعرج، حيث ظهر في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس وهو يشعر بآلام في قدمه.

وبدأ صلاح المباراة من مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل، وشهد الوقت بدل الضائع للمباراة عرقلة اللاعب خلال تقدمه داخل منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم ضربة جزاء، ويسجلها منها صلاح الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء مباشرةً، وفق "اليوم السابع".

يُذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج الريدز لمواجهة أتلانتا في إيطاليا بدوري الأبطال، ثم مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ببريميرليج يوم 8 نوفمبر المقبل.

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