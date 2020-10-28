مارادونا في الحجر الصحي بعد مخالطته أحد المصابين

المصدر: أ ف ب

وُضع النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، مدرب فريق خمنازيا أسغريما، في الحجر الصحي على سبيل الوقاية بعد أن ظهرت على أحد مخالطيه عوارض فيروس كورونا المستجد كما كشفت الصحف المحلية الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "أولي" الرياضية بأن أحد الحراس الشخصيين للأسطورة الأرجنتيني "استيقظ وهو يعاني من عوارض كوفيد-19 ووضع في الحجر الصحي بانتظار نتائج الفحوص".

أما صحيفة "بادينا/12"، فنقلت عن مصدر مقرب من مارادونا قوله "ازاء الشك وبانتظار معلومات اضافية، سيبقى مارادونا محجورا في منزله" الكائن في لا بلاتا على بعد 65 كيلومترا من العاصمة بوينوس أيرس.

ويحتفل مارادونا بعيد ميلاده الستين في 30 الحالي وهو اليوم الذي يصادف خوض فريقه خمنازيا أسغريما مباراته ضد باتروناتو لكن تواجده في الملعب مشكوك فيه. وبحسب الصحيفة، فإن مارادونا سيخضع لفحص للكشف عن فيروس كورونا الخميس.

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